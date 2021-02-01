Прах Легкоступовой втайне предали земле

Летом прошлого года Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз. Артистка связала себя узами брака с яхтсменом Юрием Фирсовым. Исполнительница хита "Ягода малина" была счастлива в этих отношениях, но ее жизнь внезапно оборвалась.
По мнению родственников певицы, к ее смерти может иметь отношение Фирсов. Якобы яхтсмен, страдая от алкогольной зависимости, часто выпивал с Валентиной. Примечательно, что за несколько дней до трагедии артистку отвезли в наркологическую клинику. Лишь после врачи обнаружили у Легкоступовой закрытую черепно-мозговую травму.
Правоохранители до сих пор выясняют, при каких обстоятельствах скончалась артистка. Юрий утверждает, что Валентина могла получить травму, поскользнувшись в ванной комнате. Дочь артистки Анэтта Бриль не верит яхтсмену.
После смерти Легкоступову кремировали. Ее прах был разделен на две части. Одну из них решили развеять над Черным морем, как и хотела артистка, а другую – предали земле в канун Нового года на Троекуровском кладбище, пишет Пятый канал. Анэтта постаралась сделать так, чтобы о захоронении праха матери знали немногие.
В конце лета 2021 года на кладбище может появиться памятник Валентине Легкоступовой. По словам Анэтты, он будет отражать "какую-то изюминку" знаменитой артистки. Например, скрипичный ключ или ягода малина.
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