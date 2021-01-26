"Не может прийти в себя": обвиненная в надругательстве над прахом дочери мать Легкоступовой пребывает в шоке

По информации СМИ, близким покойной певицы грозит пять лет тюрьмы. Якобы мать и дети Валентины Легкоступовой надругались над ее прахом, развеяв его часть над морем.
Наследница исполнительницы хита "Ягода-малина" Анэтта Бриль сообщила, что скандалы, связанные с гибелью Валентины Легкоступовой, сильно огорчили бабушку. Пожилая женщина прекрасно знала, как именно хотела упокоиться ее дочь.
"Сказать, что я в шоке от этой истории, это не сказать ничего. Наша семья до сих пор не может прийти в себя от внезапной кончины нашей мамы", – цитирует дочь знаменитости Пятый канал. По ее словам, для матери Валентины Легкоступовой новость о том, что она надругалась над телом единственной дочери, была страшнейшим ударом, и она до сих пор не может прийти в себя.
Дочь артистки уверена, что подобные страшные вбросы призваны отвлечь общественность от настоящей загадки. Анэтта Бриль настаивает на необходимости найти виновников трагедии, произошедшей с Валентиной Легкоступовой. В свою очередь адвокат семьи покойной певицы заявил, что все нормы закона при кремации и развеивании праха были соблюдены должным образом.
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