"Выломал дверь, стал угрожать двумя ножами": сын Легкоступовой раскрыл зверства Фирсова

Последний раз парень видел мать в конце июля 2020-го года, примерно за три недели до ее смерти. Как отметил наследник певицы, ему невероятно сложно вспоминать те события. В тот день Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов вернулись из Павловского Посада, чтобы поехать на собеседование в посольства Испании. Матвей соскучился по матери и решил подъехать к полпредству.
По словам молодого человека, певица вместе с мужем сидели в кафе напротив. Сын тут же почувствовал от пары запах алкоголя и попытался выяснить у яхтсмена, пила ли мама, ведь ей этого делать не стоит. "Он мне грубо ответил, что это не мое дело и приказным тоном сказал мне покинуть кафе", – говорит парень.
Через несколько часов Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов вернулась домой и от них еще сильнее пахло спиртным. "Мамино состояние показалось мне странным. Она была заторможена", – заявил наследник артистки. В итоге яхтсмен закрыл ее в комнате, а пасынку пригрозил, посоветовав не лезть, куда не следует.
Молодой человек отметил, что решил не спорить с Фирсовым, пока тот не протрезвеет, однако супруг певицы не собирался заканчивать конфликт.
"Он выломал ко мне дверь и стал угрожать двумя ножами, крича, чтобы я покинул дом и не лез со своими советами в их жизнь", – заявил сын Валентины Легкоступовой.
В итоге парень вышел подышать на лестничную клетку, но домой уже не смог попасть. Юрий Фирсов закрыл за ним дверь и не открывал, несмотря на стуки и звонки. Матвей переночевал в подъезде, а наутро снова попытался попасть домой.
"Мне открыл в дым пьяный Фирсов, спросил, чего надо. Я спросил, как мама и попытался к ней пройти", – рассказал сын Валентины Легкоступовой.
Матвей собрал вещи и документы и уехал в деревню. Больше он не видел мать живой.
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