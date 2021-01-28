"Выломал дверь, стал угрожать двумя ножами": сын Легкоступовой раскрыл зверства Фирсова

С момента смерти Валентины Легкоступовой прошло полгода, но только теперь ее 19-летний сын Матвей решил прервать молчание. Молодой человек вспомнил свою последнюю встречу с матерью и рассказал об отношениях с Юрием Фирсовым.

Последний раз парень видел мать в конце июля 2020-го года, примерно за три недели до ее смерти. Как отметил наследник певицы, ему невероятно сложно вспоминать те события. В тот день Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов вернулись из Павловского Посада, чтобы поехать на собеседование в посольства Испании. Матвей соскучился по матери и решил подъехать к полпредству.

По словам молодого человека, певица вместе с мужем сидели в кафе напротив. Сын тут же почувствовал от пары запах алкоголя и попытался выяснить у яхтсмена, пила ли мама, ведь ей этого делать не стоит. "Он мне грубо ответил, что это не мое дело и приказным тоном сказал мне покинуть кафе", – говорит парень.

Через несколько часов Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов вернулась домой и от них еще сильнее пахло спиртным. "Мамино состояние показалось мне странным. Она была заторможена", – заявил наследник артистки. В итоге яхтсмен закрыл ее в комнате, а пасынку пригрозил, посоветовав не лезть, куда не следует.

Молодой человек отметил, что решил не спорить с Фирсовым, пока тот не протрезвеет, однако супруг певицы не собирался заканчивать конфликт.

"Он выломал ко мне дверь и стал угрожать двумя ножами, крича, чтобы я покинул дом и не лез со своими советами в их жизнь", – заявил сын Валентины Легкоступовой.

В итоге парень вышел подышать на лестничную клетку, но домой уже не смог попасть. Юрий Фирсов закрыл за ним дверь и не открывал, несмотря на стуки и звонки. Матвей переночевал в подъезде, а наутро снова попытался попасть домой.

"Мне открыл в дым пьяный Фирсов, спросил, чего надо. Я спросил, как мама и попытался к ней пройти", – рассказал сын Валентины Легкоступовой.

Матвей собрал вещи и документы и уехал в деревню. Больше он не видел мать живой.