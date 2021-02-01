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Надеваешь парик и сохраняешь самоиронию: раздавленная Волочкова поделилась переживаниями

Надеваешь парик и сохраняешь самоиронию: раздавленная Волочкова поделилась переживаниями

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Долгое время артистка делилась мыслями о тайном возлюбленном. Личность интересующего поклонников Олега так и не была раскрыта: звезда публиковала совместные снимки исключительно без лица избранника. Недавно стало известно, что и эта любовная лодка разбилась о быт.
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27 января в своем "Инстаграм" Анастасия сообщила, что приняла решение завершить отношения. Видимо, дива намекнула на то, что партнер не был с ней до конца честен. Она подчеркнула, что поступила "открыто", но "этот огонь перегорел". Балерина благодарна этому периоду и воспринимает его как опыт. Однако теперь наступил новый этап ее жизни.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Недавно Волочкова поделилась еще одной публикацией. Она выложила домашнее фото с откровенным декольте и рассказала о своих переживаниях. Судя по всему, разрыв с возлюбленным дается ей не слишком просто.

"Я увидела и почувствовала, что когда отпускаешь ситуацию и человека из своей жизни...не перестаёшь оставаться сама собой, ощущаешь свободу, улыбаешься, надеваешь парик и сохраняешь чувство самоиронии" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – рассуждала балерина. Несмотря на достаточно неоднозначную мысль, она сохраняет позитивный настрой. "Жизнь дарит новые краски", – отметила Анастасия.

Напомним, долгое время ходили слухи о скорой свадьбе артистки, но все резко изменилось после ее юбилея. Мужчина мечты так и не появился на мероприятии. Практически сразу после этого события звезда сделала заявление о том, что снова свободна.

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Автор: 1 февраля 2021, 09:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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