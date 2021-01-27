"Огонь перегорел": Волочкова заявила о расставании с таинственным возлюбленным

О расставании с таинственным возлюбленным Анастасия Волочкова рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта в среду, 27 января. Балерина намекнула, что мужчина не был с ней искренним. По мнению артистки, так ведут себя многие люди, живущие в современном мире.
Волочкова не жалеет о случившемся. Свой поступок танцовщица назвала честным. Также знаменитость отметила, что не является меркантильным и лукавым человеком. Анастасия надеется, что женщины, которые умеют любить, ее поймут. "Этот огонь перегорел", – высказалась балерина о былых чувствах к мужчине.
Последние несколько лет личная жизнь артистки была покрыта завесой тайны. Публикуя снимки с возлюбленным, Волочкова не показывала его лицо. Поклонники видели лишь части тела мужчины: балерина фотографировала только его руки, ноги. На некоторых кадрах танцовщица закрывала лицо избранника смайликами.
Напомним, недавно Анастасия Волочкова отметила 45-летие. Знаменитость собрала друзей на празднование юбилея. "Дни.ру" публиковали снимки с торжества артистки.
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