"Дала волю остроумию": Борисова поглумилась над расставшейся с таинственным возлюбленным Волочковой

Накануне Анастасия Волочкова сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что прекратила романтические отношения с мужчиной, личность которого тщательно скрывала. Балерина намекнула, что приняла такое решение из-за неискренности партнера.
Дана Борисова считает забавным тот факт, что танцовщица никогда не показывала общественности возлюбленного. Вероятно, телеведущая не верит в то, что у Волочковой был роман. "Сколько уже таких разбивали ее сердце", – написала звезда телепередачи "Армейский магазин" в "Инстаграм" и добавила смеющиеся смайлы.
Борисова рассказала, что накануне общалась с журналистами, которые просили ее прокомментировать новость о расставании Волочковой с женихом. Телеведущая "дала волю своему остроумию" в беседе с прессой. Что сказала Дана, пока неизвестно. Очевидно, что скоро одно из изданий опубликует интервью с 44-летней блондинкой.
Напомним, недавно Анастасия Волочкова отметила юбилей. Ей исполнилось 45 лет. Балерина пригласила на торжество не только друзей, но и представителей СМИ. Кадры с вечеринки танцовщицы публиковали "Дни.ру".
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