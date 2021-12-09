Бородина рассказала о домашнем насилии после развода

Теледива поделилась своим мнением по этому вопросу. В качестве примера она привела экс-супругов: Агату Муцениеце и Павла Прилучного. Артисты развелись в 2020 году. Они казались гармоничной семьей, к тому же, с двумя детьми.
Позже актриса публично призналась в том, что муж ее бил. Ксения Бородина заявила, что не приемлет домашнего насилия. При этом она добавила, что как актер Павел Прилучный ей симпатичен. Однако она подчеркнула, что не любит мужчин, которые поднимали руку на женщин.
Отметим, что после развода Агата Муцениеце преобразилась. Звезда скинула лишний вес, активно занялась карьерой и поработала над своим имиджем. Прекрасно выглядит после расставания с супругом и Ксения Бородина. Ведущая шоу "Дом-2" стала позволять себе откровенные наряды, и частенько ходить на вечеринки.
Знаменитость уже успела найти нового избранника. Предположительно, ее бойфрендом стал ресторатор Эрик Авагян. Поклонники Ксении Бородиной интересуются, не собирается ли она вновь создать семью. Но прямого ответа звезда пока на этот вопрос не дает. Напомним, Ксения Бородина ранее дала понять, что стала жертвой предательства со стороны мужа и не желает о нем больше ничего слышать.