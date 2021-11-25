"Секс по дружбе": Разведенка Бородина пошла вразнос

Светская львица Ксения Бородина попробовала интим вне отношений.

Оказаться с двумя детьми без мужа в 38 лет — участь незавидная, однако Ксения Бородина упорно пытается найти в этом плюсы. Летом теледива развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым и решила пожить в угоду для себя.

Брюнетка сменила скромные наряды на откровенные топы и миниатюрные шорты, полюбила ночные тусовки и даже была замечена трущейся о пах бородатого ресторатора. За такие выходки звезду не раз жестко критиковали, фанаты призывали ее заняться детьми.

Теперь Ксения Бородина не говорит о наличии потенциальных женихов и не комментирует ситуацию на личном фронте. Однако пикантные подробности своего интимного опыта звезда все же раскрывает.

"Как относишься к сексу по дружбе?" — спросили у ведущей в инстаграм-аккаунте. Теледива не стала ходить вокруг да около, а прямо рассказала о неудачном эксперименте. "Херня все это полная, как выяснилось", — ответила Ксения Бородина.

Также знаменитость поведала, что два месяца назад в ее жизни появился водитель, который помогает снимать напряжение после тяжелых тренировок по фигурному катанию. Помощник дает звезде отвлечься в пути от хлопот и забот. Сейчас Ксения Бородина участвует в шоу "Ледниковый период", хотя тренер Татьяна Тарасова ее явно не жалует.