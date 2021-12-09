Травмированный Лоза набросился на петербуржцев: Где забота?

Артист пришел в бешенство после инцидента, обвинив жителей Северной столицы в непорядочности. Юрий Лоза рассказал, что в конце сентября был в Ленинградской области. Там он разбил свой дорогой планшет. У звезд предстоял концерт в Санкт-Петербурге, а затем – переезд в Москву.
Исполнитель отнес гаджет в одну из мастерских Петербурга. Но мастер оказался недобросовестным. По словам певца, он пообещал заменить стекло быстро и качественно. Оплатив работу, Юрий Лоза забрал свой iPad. Дома же оказалось, что он не работает. На претензии знаменитости мастер предложил выслать гаджет почтой, что музыкант и сделал.
Через пять дней мастер заявил, что получил посылку, обнаружил неисправность и взял несколько дней на починку. Однако по сей день он не вернул прибор его владельцу. После 24 ноября мастер перестал отвечать на звонки и сообщения артиста.
Юрий Лоза подчеркнул, что ради планшета ехать в Санкт-Петербург не собирается и не станет разбираться с "гаденышем" силовым путем. После случившегося композитор пришел к выводу, что непорядочных людей в Северной столице не меньше, чем в Москве. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на жалобы и нападки звезды. Они призвали его следить за словами и не ровнять всех людей.
Напомним, ранее Юрий Лоза высказался о приглашении его врачами в "красную зону". Выступающий против прививок артист заявил, что его хотят заразить.