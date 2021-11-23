Шах и мат: Лоза отсудил у Первого канала целое состояние

Исполнитель хита "Плот" выиграл судебную тяжбу. Юрий Лоза обогатился.

В 2020 году Юрий Лоза разразился гневом, когда узнал, что его шлягер "Плот" спели на шоу "Голос". Участница музыкального проекта Алина Виардо придумала новую аранжировку к композиции и продемонстрировала ее со сцены.

Музыкант давно славится восприимчивостью к авторским правам на "Плот". Его задело, что никто не спросил у него разрешения на использование известной песни. Юрий Лоза решил отомстить обидчикам и подал на Первый канал в суд.

Наконец, стало известно, что разбирательства сторон окончены. Шах и мат, певец сумел отстоять свои интересы и отвоевал в суде целое состояние. Первый канал принудили выплатить музыканту миллион рублей. Юрий Лоза вышел из ситуации победителем.

Не секрет, что артист рассчитывал выручить гораздо большую сумму. Музыкант намеревался взыскать с телекомпании пять миллионов рублей, но реальность не удовлетворила его аппетиты. Тем не менее певца можно поздравить — не каждому удается одержать победу над Первым каналом.

Напомним, Юрий Лоза в пух и прах разнес шоу "Голос". По его словам, проект является неудачной копией иностранных телепередач. "Тащат это старье убитое", – возмущался артист. Мужчина призвал руководство закрыть программу. Название шоу он счел неподходящим — он убежден, что жюри судит участников по внешности.