Растрепанную пенсионерку Яковлеву застукали в объятиях пылкого мужика

В Сети появилось новое фото Елены Яковлевой.

Артистка не ведет социальные сети и вообще довольно далека от современных технологий в силу своего возраста, который по российским меркам уже практически пенсионный. На помощь поклонникам приходят фанатские аккаунты, которые периодически публикуют новые фото "Каменской". Недавно один из таких профилей показал снимок, на котором 60-летняя Елена Алексеевна запечатлена в объятиях пылкого мужика. Фото с коллегой Дмитрием Нагиевым порадовало поклонников.

"Лесников и Каменская! Фореве! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", " Два таланта!", "Леночка как всегда великолепная и конечно Нагиев – само совершенство", "Вы оба талантливы и красивы, ваш дуэт в" Каменской" – класс!", "Самая крутая парочка!", "Вы со времен Каменской не изменились, а Нагиев был таким красавцев... А сейчас заматерел", "Приятно смотреть", "Очень любим вас!", "Сладкая парочка", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, как живет 29-летний сын Елены Яковлевой Денис Шальных. Молодой человек все еще не нашел себя, он продолжает эксперименты со своей внешностью, постоянной работы у него нет. Он занимается бодибилдингом и учится на стилиста. Высшее образование Денис бросил, идти по стопам знаменитой матери не захотел.