Чужое фото? Вид помолодевшей Яковлевой вызывал жаркие споры

Елена Яковлева удивила новым образом.

Артистка, в отличие от многих своих коллег, ведет непубличный образ жизни. У нее нет блога в "Инстаграме", поэтому поклонникам приходится довольствоваться фанатскими аккаунтами, которые публикуют новые фото артистки. Новый снимок в одном из таких профилей вызвал бурную реакцию.

На фото Яковлева предстала с ярким профессиональным макияжем, который не свойственен ей в обычной жизни. Поклонники отметили, что 60-летняя артистка выглядит заметно моложе.

"Всегда восхищался и продолжаю восхищаться Вашей сногсшибательной красотой и удивительной улыбкой талантливой женщины", "Красота – страшная сила", "Просто красавица и умница. Спасибо за ваш талант", "С годами не теряет красоту и привлекательность", "Почему вы взяли чужое фото?", "Любимая актриса (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее фанатов шокировало видео, появившееся в фан-аккаунте артистки. На нет Елена Яковлева нестандартно взаимодействовала с бананом. Солидная артистка позволила себе непристойную шутку в адрес своего перекуса. Некоторые поклонники звезду осудили, отметив, что такой юмор не подходит к ее образу и статусу. А также призвали думать о внуках.