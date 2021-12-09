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Шоу-бизнес
После грязных разборок с Тарасовой сыну Рудковской грозит удаление

После грязных разборок с Тарасовой сыну Рудковской грозит удаление

У наследника Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши, которого они по-домашнему называют Гном Гномычем, очень популярный инстаграм-аккаунт. Теперь же он может быть ликвидирован.
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В микроблоге ребенка есть записи с его выступлений и реклама. Многие пользователи сети давно поняли, что мальчик не сам ведет свой аккаунт, а делает это за него звездная мать. Сегодня на Гном Гномыча подписано 1,5 миллиона человек.

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Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Однако скоро восьмилетнего Сашу удалят из приложения. Речь идет об удалении страницы не только отпрыска продюсера и фигуриста, но и других детей младше 13 лет. Об этом заявил глава Instagram Адам Моссери. Такие строгие меры направлены на то, чтобы создать для маленьких пользователей соцсети отдельное приложение.

Судя по всему, Яне Рудковской придется думать о переходе Саши на новую интернет-платформу. К слову, звездной блондинки сейчас и без этого нелегко. Речь о ее конфликте с заслуженным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

Продюсер ответила на слова Татьяны Тарасовой о том, что она еще не видит спортивного потенциала в их с Евгением Плющенко сыне. Не секрет, что ребенок занимается фигурным катанием. Теперь Яна Рудковская, видимо, решила закончить скандал, попросив тренера впредь не трогать ее семью и особенно сына. Яна Рудковская заявила, что не даст своих близких в обиду.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2021, 16:56 Источник: Ютуб-канал Washington Post ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Снова мама: 46-летняя модница Рудковская ответила на вопрос о беременности дочкой

комментарии

Ответить:

Гость914128
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У ребенка украли детство а и еще на этом зарабатывают. Опомнись Рудковская если себя не жалеешь пожалей ребенка. У него уже сейчас в голове одни доллары, а это к добру ребенка не приведет.
Гость913289
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На фото истинное лицо Рудковской! Ой, боюсь, боюсь, боюсь!
Гость916593
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Маленький мальчик, довольно деревянный на льду и не очень пока музыкальный, жертва своих родителей.Он, видимо, и гномом будет до глубокой старости, как и его мамочка-гномородицей.И это несмотря на то, что Рудковская, предмет её гордости, в 20-ке самых цитируемых женщин.
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