После грязных разборок с Тарасовой сыну Рудковской грозит удаление

В микроблоге ребенка есть записи с его выступлений и реклама. Многие пользователи сети давно поняли, что мальчик не сам ведет свой аккаунт, а делает это за него звездная мать. Сегодня на Гном Гномыча подписано 1,5 миллиона человек.
Однако скоро восьмилетнего Сашу удалят из приложения. Речь идет об удалении страницы не только отпрыска продюсера и фигуриста, но и других детей младше 13 лет. Об этом заявил глава Instagram Адам Моссери. Такие строгие меры направлены на то, чтобы создать для маленьких пользователей соцсети отдельное приложение.
Судя по всему, Яне Рудковской придется думать о переходе Саши на новую интернет-платформу. К слову, звездной блондинки сейчас и без этого нелегко. Речь о ее конфликте с заслуженным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.
Продюсер ответила на слова Татьяны Тарасовой о том, что она еще не видит спортивного потенциала в их с Евгением Плющенко сыне. Не секрет, что ребенок занимается фигурным катанием. Теперь Яна Рудковская, видимо, решила закончить скандал, попросив тренера впредь не трогать ее семью и особенно сына. Яна Рудковская заявила, что не даст своих близких в обиду.