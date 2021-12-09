"Хулиганские выходки": Водонаева в провокационной позе в номере отеля всполошила россиян

Журналистка не стесняется откровенных фотосессий, результаты которых с удовольствием выкладывает в свой блог на суд многомиллионной аудитории. Алена снялась в декорациях гостиничного номера в белье, черных колготках и в туфлях на высоком каблуке.
Новый образ Водонаевой возбудил подписчиков. "Фантастически сексуальная, моя мечта (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ахах что ты делаешь прекрати", "Это что за хулиганские выходки", "Невозможно не лайкнуть! Ну шикарная же!", "Вы мне сегодня приснились", "Огонь. Просто огонь", "Алена так нельзя", "Секси леди-кошечка Алена", "Нельзя быть на свете красивой такой", "Ого какая горячая", - написали комментаторы.
Алена Водонаева часто публикует откровенные фото, которые производят фурор у подписчиков. Недавно журналистка сфотографировалась у бильярдного стола, сильно выпятив пятую точку. Поклонники пришли в восторг от фигуры и энергетики женщины.
Недавнее детское фото журналистки тоже не осталось незамеченным. На нем Алене лет 5, у нее есть не все зубы, зато улыбка уже сформировалась. Фанаты были очарованы и закидали Водонаеву восторженными комментариями.