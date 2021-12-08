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Шоу-бизнес
"Кто такая Яна?": Тарасова плюнула в выскочку Рудковскую

"Кто такая Яна?": Тарасова плюнула в выскочку Рудковскую

Конфликт между прославленным тренером и продюсером не утихает. Татьяна Тарасова резко ответила на нападки Яны Рудковской.
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Тренер по фигурному катанию не стала молчать после неприятных слов светской львицы в свой адрес. В шоу "Секрет на миллион" телеканала НТВ Татьяна Тарасова высказала свое мнение о звезде, добавив, что та вмешивается в работу своего мужа Евгения Плющенко.

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 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Также тренер озвучила свое мнение по поводу спортивных талантов сына продюсера и фигуриста – Саши. Яна Рудковская вскипела и вставила свое словечко, добавив, что ей неприятно слышать подобные вещи. Затем она оправдалась за сына, заявив, что он хоть и ребенок, но уже многое умеет на льду.

Продюсер на этом не остановилась и стала высказываться относительно российских фигуристок и тренера Эвери Тутберидзе. Журналисты спросили, не желает ли Татьяна Тарасова что-то сказать Яне Рудковской.

На это тренер заявила, что не считает блондинку важной персоной, чтобы обращать внимание на ее "ценное" мнение. "Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?", – словесно плюнула в продюсера Татьяна Тарасова.

К слову, многие россияне считают Яну Рудковскую выскочкой. Мол, ей лучше было бы промолчать. Но есть и те, кто встал на защиту знаменитости и осудили Татьяну Тарасову за резкие высказывания о сыне продюсера и Евгения Плющенко. Напомним, ранее в разборки жены и тренера (function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { $.getScript("https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"); }); })(this, "dniruCallbacks");

" target="_blank">вмешался фигурист Алексей Ягудин.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 21:13 Источник: "Секрет на миллион" НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

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