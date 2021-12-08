"Кто такая Яна?": Тарасова плюнула в выскочку Рудковскую

Конфликт между прославленным тренером и продюсером не утихает. Татьяна Тарасова резко ответила на нападки Яны Рудковской.

Тренер по фигурному катанию не стала молчать после неприятных слов светской львицы в свой адрес. В шоу "Секрет на миллион" телеканала НТВ Татьяна Тарасова высказала свое мнение о звезде, добавив, что та вмешивается в работу своего мужа Евгения Плющенко.

Также тренер озвучила свое мнение по поводу спортивных талантов сына продюсера и фигуриста – Саши. Яна Рудковская вскипела и вставила свое словечко, добавив, что ей неприятно слышать подобные вещи. Затем она оправдалась за сына, заявив, что он хоть и ребенок, но уже многое умеет на льду.

Продюсер на этом не остановилась и стала высказываться относительно российских фигуристок и тренера Эвери Тутберидзе. Журналисты спросили, не желает ли Татьяна Тарасова что-то сказать Яне Рудковской.

На это тренер заявила, что не считает блондинку важной персоной, чтобы обращать внимание на ее "ценное" мнение. "Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?", – словесно плюнула в продюсера Татьяна Тарасова.

К слову, многие россияне считают Яну Рудковскую выскочкой. Мол, ей лучше было бы промолчать. Но есть и те, кто встал на защиту знаменитости и осудили Татьяну Тарасову за резкие высказывания о сыне продюсера и Евгения Плющенко. Напомним, ранее в разборки жены и тренера (function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { $.getScript("https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"); }); })(this, "dniruCallbacks"); " target="_blank">вмешался фигурист Алексей Ягудин.