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Шоу-бизнес
Виторган раскрыл причину неожиданного побега от Собчак к Нинидзе

Виторган раскрыл причину неожиданного побега от Собчак к Нинидзе

Максим Виторган прожил с Ксенией Собчак около шести лет. Однако общий сын не спас пару от развода.
прочитано 316 раз

Известно, что знаменитости сумели сохранить теплые отношения. Они нередко встречаются и даже позируют фотографам вместе, а сам Максим часто забирает Платона у Ксении, чтобы провести вместе время. Журналистка много раз говорила о том, что очень благодарная бывшему супругу и никаких обид на него у нее нет. Уже сейчас их жизнь сильно изменилась.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ксения Собчак вскоре после расставания начала встречаться с Константином Богомоловым. Многие обвиняли именно режиссера в разладе пары, якобы он сумел увести яркую блондинку у мужа. Однако эта информация никак не подтверждена. На месте не сидел и Максим Виторган. Достаточно быстро он начал встречаться с Нино Нинидзе.

В одном из интервью ведущая рассказывала, что не общается с нынешней пассией бывшего супруга, но считает, что они очень подходят друг другу. Изменилось ли что-то сейчас – не совсем понятно. Актер пообщался со Светланой Бондарчук, которая поинтересовалась: по какому принципу знаменитость выбирает женщин, если они обе "с разных планет".

Максим Виторган отметил, что человек – существо крайне непростое, а потому есть вещи, которые сложно объяснить с рациональной точки зрения. Он подчеркнул, что просто чувствует, насколько "созвучен" каждому, а потому все происходит само собой. Видимо, на определенном типаже останавливаться он никогда не хотел.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 11:35 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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