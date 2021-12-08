Виторган раскрыл причину неожиданного побега от Собчак к Нинидзе

Максим Виторган прожил с Ксенией Собчак около шести лет. Однако общий сын не спас пару от развода.

Известно, что знаменитости сумели сохранить теплые отношения. Они нередко встречаются и даже позируют фотографам вместе, а сам Максим часто забирает Платона у Ксении, чтобы провести вместе время. Журналистка много раз говорила о том, что очень благодарная бывшему супругу и никаких обид на него у нее нет. Уже сейчас их жизнь сильно изменилась.

Ксения Собчак вскоре после расставания начала встречаться с Константином Богомоловым. Многие обвиняли именно режиссера в разладе пары, якобы он сумел увести яркую блондинку у мужа. Однако эта информация никак не подтверждена. На месте не сидел и Максим Виторган. Достаточно быстро он начал встречаться с Нино Нинидзе.

В одном из интервью ведущая рассказывала, что не общается с нынешней пассией бывшего супруга, но считает, что они очень подходят друг другу. Изменилось ли что-то сейчас – не совсем понятно. Актер пообщался со Светланой Бондарчук, которая поинтересовалась: по какому принципу знаменитость выбирает женщин, если они обе "с разных планет".

Максим Виторган отметил, что человек – существо крайне непростое, а потому есть вещи, которые сложно объяснить с рациональной точки зрения. Он подчеркнул, что просто чувствует, насколько "созвучен" каждому, а потому все происходит само собой. Видимо, на определенном типаже останавливаться он никогда не хотел.