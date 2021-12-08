"Ого": Выкрутасы Малахова в постели произвели фурор

Звездный мужчина поддерживает имидж статусного журналиста и нечасто поддается шалостям, которые могут спровоцировать грязные слухи. Андрей Малахов не афиширует личную жизнь, хотя возможностей для этого хоть отбавляй.
Однако в "Инстаграм" скромный интриган регулярно выставляет особенные кадры, вызывая у фанатов бурю эмоций. Некоторое время назад он разместил ролик, на котором страстно целуется с Тиной Канделаки. А теперь Андрей Малахов набрался смелости и показал свои личные выкрутасы в постели.
В блоге телеведущий опубликовал снимки с фотосессии в кровати. Брюнет предстал в дерзком образе — в белой незаправленной рубашке с расстегнутой горловиной и обтягивающих джинсах. Андрей Малахов позировал по-разному: раздвигал ноги, стоял на коленях, валялся на спине с раскинутыми руками.
Поклонники впечатлились проделками кумира и бурно отреагировали на его пост. Андрей Малахов нашел ключик к сердцам подписчиков. "Ого", "Вам респект!", "Андрей, вы класс", "Фотки супер!", "Андрюха в своей стихии", — написали пользователи Сети.
Напомним, россияне беспокоятся за здоровье ведущего. Недавно Андрей Малахов начал носить накладные волосы и изменился в лице. Появились непроверенные слухи о том, что мужчина болен раком.