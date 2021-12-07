Утяшева вскипела после информации о своем увольнении из шоу "Танцы"

Ведущая отреагировала на домыслы, рассказав правду о своем якобы увольнении из шоу "Танцы" на ТНТ. 36-летняя гимнастка заявила, что уходить с программы не собирается.
Ляйсан Утяшева просто вскипела из-за пересудов. "Я не даю интервью! Но, конечно, в "Танцах" я всегда", – заявила знаменитость. К слову, она ведет передачу с 2014 года.
Как писали "Дни.ру", ранее слухи про увольнение Ляйсан Утяшевой опровергли и представители телеканала ТНТ. Один из коллег звезды заявил, что не впервые слышит подобные разговоры. Он считает, что кому-то просто был нужен очередной скандал, поэтому в массы и были вброшены такие слухи.
Напомним, недавно в Сети появилась информация о том, что телеканал не намерен продлевать контракт с Ляйсан Утяшевой из-за ее неоднозначного высказывания, сделанного летом, о проигрыше российских атлеток на Олимпиаде в Пекине.
23 ноября Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля отпраздновали важную дату – девятилетие совместной жизни. По такому случаю спортсменка опубликовала в своем микроблоге фото с мужем, которые вызвали противоречивую реакцию подписчиков.