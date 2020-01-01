Шоу "Танцы" на ТНТ
Девушка заработала перелом со смещением и не сможет выступить в этом сезоне программы
Мужчина выступил после паралича обеих ног
Женщина пережила "почти инсульт"
О появлении на шоу хореографа высказались его соперники
В новом сезоне хореограф снова наберет команду
Страшный диагноз заставил разрыдаться финалистку телешоу
Сергей Светлаков поглумился над поющей ведущей
Телеведущая дала откровенное интервью
Новобранцы проекта узнали у ясновидящих о своем будущем
Молодая мама рассказала, как ей удается гармонично совмещать работу на ТВ и воспитание маленьких сына и дочки