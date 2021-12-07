"Жалко": Пугачева не устояла при взгляде на больного Данилко

Исполнительница хита "Айсберг" нечасто появляется на светских мероприятиях, довольствуясь просмотром контента, который публикуют коллеги. Недавно Алла Пугачева посмотрела инстаграм-аккаунт Лаймы Вайкуле, где появилось неожиданное видео. В гости к блондинке ворвался Андрей Данилко, и это записали на камеру.
Появление певца в кадре для многих стало сюрпризом. В прошлом народный артист Украины пользовался огромной популярностью в амплуа Верки Сердючки, но тяжелый недуг вынудил его взять в карьере паузу. Продюсер Юрий Никитин заявлял, что болезнь Андрея Данилко очень серьезна и мужчину лечат европейские врачи.
К Лайме Вайкуле певец наведался в черной защитной маске и бейсболке. Артистка кинулась к нему на шею и заключила в объятия. Женщина буквально затмила своей энергией сдавшего коллегу. В комментариях к видео появилось множество высказываний. Не устояла перед соблазном выразиться и Алла Пугачева.
При взгляде на Андрея Данилко артистка обратилась с просьбой к Лайме Вайкуле. Звезда захотела напомнить певцу о своей семье. "Андрюше привет от нас", — публично написала к ролику Примадонна.
Вскоре в комментариях объявился и сам Андрей Данилко. Он ответил Алле Пугачевой эмодзи в виде трех красных сердец, выражающих любовь.
Пользователи Сети расчувствовались, вспоминая яркие выступления артиста. "Как же не хватает его песен и приколов", "Андрея любим. Жалко, мало его!", "Андрей! Куда вы пропали? Вы нам нужны", — отреагировал народ.