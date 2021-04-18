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Серьезная проблема: лучшие врачи спасают Данилко от загадочной болезни

Серьезная проблема: лучшие врачи спасают Данилко от загадочной болезни

47-летний артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, переживает трудные времена. Певец обратился за помощью к лучшим специалистам.
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В последнее время интернет-пользователи начали замечать, что Андрей Данилко очень поправился, и принялись комментировать его свежие фотографии. Мол, артист на себя не похож, раздобрел. При этом мало кто задумывается, что певец набрал лишние килограммы вовсе не из-за пристрастия к вредной пище, а из-за серьезного недуга.

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Изменившийся Андрей Данилко борется с загадочной болезнью

Еще несколько лет назад во время интервью Данилко, не вдаваясь в подробности, признался, что борется с болезнью. Поклонники и журналисты стали гадать, какой диагноз врачи поставили артисту, и предполагали самое худшее. Андрей же успокаивал беспокоящихся за него людей: "Проблема решаема".

На днях некоторыми подробностями этой истории поделился украинский продюсер Юрий Никитин в шоу "Зірковий шлях". Он заявил, что проблема, с которой столкнулся Андрей, гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. По словам Никитина, победить недуг артисту помогают не только украинские врачи, но и эксперты из других европейских стран.

"Там большая группа специалистов", – сказал продюсер.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Андрей Данилко продолжает работать над новыми композициями и выступать. Например, в прошлом году певец представил мини-альбом. Новая пластинка Верки Сердючки называется Sexy. Песня из этого альбома Make It Rain Champagne стала настоящим хитом в Европе.

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Андрей Данилко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 10:53 Источник: Экспресс-газета • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина прощается с Веркой Сердючкой

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Гость695210
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Мог бы жениться, создать семью, были бы дети у него. Но вместо этого он спутался с Ириной Белоконь, партнершей по выступлениям, этой старой уродливой замужней женщиной и его жизнь пошла в непонятном направлении. Вместе пьют, короче, жалко. Красивый и неглупый парень. Был.
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