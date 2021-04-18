Серьезная проблема: лучшие врачи спасают Данилко от загадочной болезни

В последнее время интернет-пользователи начали замечать, что Андрей Данилко очень поправился, и принялись комментировать его свежие фотографии. Мол, артист на себя не похож, раздобрел. При этом мало кто задумывается, что певец набрал лишние килограммы вовсе не из-за пристрастия к вредной пище, а из-за серьезного недуга.
Еще несколько лет назад во время интервью Данилко, не вдаваясь в подробности, признался, что борется с болезнью. Поклонники и журналисты стали гадать, какой диагноз врачи поставили артисту, и предполагали самое худшее. Андрей же успокаивал беспокоящихся за него людей: "Проблема решаема".
На днях некоторыми подробностями этой истории поделился украинский продюсер Юрий Никитин в шоу "Зірковий шлях". Он заявил, что проблема, с которой столкнулся Андрей, гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. По словам Никитина, победить недуг артисту помогают не только украинские врачи, но и эксперты из других европейских стран.
"Там большая группа специалистов", – сказал продюсер.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Андрей Данилко продолжает работать над новыми композициями и выступать. Например, в прошлом году певец представил мини-альбом. Новая пластинка Верки Сердючки называется Sexy. Песня из этого альбома Make It Rain Champagne стала настоящим хитом в Европе.
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