Искалеченный сын Орбакайте заново учится ходить

23-летний Дени Байсаров восстанавливается после перенесенной травмы. Пока этот процесс проходит с трудом. В настоящее время молодой человек обживается в Москве. В Россию он вернулся, закончив учебу в Великобритании.
В столице сын певицы и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова делает первые шаги в собственном бизнесе по тематике арт-вечеринок. Но во время подготовки к первому мероприятию Дени повредил колени.
Врачи позволили сыну Кристины Орбакайте передвигаться только на костылях. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта парень признался, что и не предполагал, что восстановление займет так много времени. Дени Байсаров поведал, что теперь передвигается с помощью палочки. Ему приходится практически заново учиться ходить.
Отметим, что, несмотря на травму, наследник звезды планирует следующую вечеринку и даже сам посещает локации.
Напомним, старшие наследники Кристины Орбакайте, Никита Пресняков и Дени Байсаров, давно живут взрослой жизнью. 30-летний Никита обзавелся семьей. Также у нее есть восьмилетняя дочь Клавдия Земцова. Напомним, недавно артистка рассказала о проблемах с наследницей.