У рассказавшей о болезни сына Орбакайте начались проблемы с дочерью

Кристина Орбакайте и ее мать Алла Пугачева почти одновременно обрели своих младших наследников. Сейчас Кристина воспитывает девятилетнюю дочь Клавдию, а Примадонна растит двойняшек Лизу и Гарри.
Недавно Кристина Орбакайте рассказывала о проблемах со здоровьем у своего сына. На днях 50-летняя артистка шокировала поклонников рассказом о проблемах с воспитанием дочери, которую она родила от бизнесмена Михаила Земцова.
Конечно, дочь певицы растет умной девочкой. Она поет на трех языках, танцует и увлекается музыкой. Но школа дается нелегко.
Кристина Орбакайте помогает Клавдии делать задания по русскому языку, а муж – по английскому, испанскому и математике. Творческие задания вся семья выполняет вместе.
"Могу признаться — с уроками бывает нелегко! Завидую тем родителям, у кого дети сами бегут делать уроки с удовольствием", – рассказала Орбакайте.
Также певица призналась, что в школе у Клавы случаются ссоры с другими девочками. Пока дочь Орбакайте ходит в четвертый класс, и ничего серьезного среди сверстников не происходит в плане конфликтов. Кристина старается слушать свою дочь и объяснять ей происходящее.
Напомним, старшие наследники Кристины Орбакайте, Никита Пресняков и Дени Байсаров, давно живут взрослой жизнью. 30-летний Никита обзавелся семьей, а 23-летний Дени занимается фотосъемкой и ищет себя.
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