"Я очень хочу семью": 23-летний сын Орбакайте рассказал о невесте

Наследник Кристины Орбакайте Дени Байсаров пооткровенничал о личной жизни. Обычно он не любит обсуждать эту тему, но на этот раз сделал исключение.



Если старший сын певицы Никита Пресняков давно женат, то его пока не торопится связывать себя узами брака. В 2020 году поклонники звездной семьи думали, что Дени Байсаров скоро женится. Дело в том, что в своем инстаграм-аккаунте молодой человек публиковал нежные снимки с девушкой, которая готовилась к свадьбе.

Позже сын Кристины Орбакайте опроверг домыслы публики. Выяснилось, что та прекрасная леди – это его подруга, которая собиралась замуж за их общего знакомого. Сам же Дени Байсаров заявил, что пока не собирается жениться.

"Я очень хочу семью, но не тороплюсь", – отметил сын звезды в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Дени Байсаров добавил, что для создания семьи нужно искать "правильного человека".

Напомним, Кристина Орбакайте родила сына от бизнесмена Руслана Байсарова. Ребенок стал предметом спора расставшейся впоследствии пары. Дени в итоге остался с матерью и получил прекрасное образование. Став взрослым, парень решил пойти по стопам отца.

Внук Аллы Пугачевой увлекся фотографией и открыл собственное агентство по организации мероприятий. Дени Байсаров признался, что в бизнесе ему помогает отец. По словам молодого человека, за свои услуги в час он берет четыре-пять тысяч рублей. Как писали "Дни.ру", Кристина Орбакайте высказалась о болезни своего старшего сына – Никиты Преснякова.