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Шоу-бизнес
"Я очень хочу семью": 23-летний сын Орбакайте рассказал о невесте

"Я очень хочу семью": 23-летний сын Орбакайте рассказал о невесте

Наследник Кристины Орбакайте Дени Байсаров пооткровенничал о личной жизни. Обычно он не любит обсуждать эту тему, но на этот раз сделал исключение.
прочитано 632 раза

Если старший сын певицы Никита Пресняков давно женат, то его пока не торопится связывать себя узами брака. В 2020 году поклонники звездной семьи думали, что Дени Байсаров скоро женится. Дело в том, что в своем инстаграм-аккаунте молодой человек публиковал нежные снимки с девушкой, которая готовилась к свадьбе.

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Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Позже сын Кристины Орбакайте опроверг домыслы публики. Выяснилось, что та прекрасная леди – это его подруга, которая собиралась замуж за их общего знакомого. Сам же Дени Байсаров заявил, что пока не собирается жениться.

"Я очень хочу семью, но не тороплюсь", – отметил сын звезды в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Дени Байсаров добавил, что для создания семьи нужно искать "правильного человека".

Напомним, Кристина Орбакайте родила сына от бизнесмена Руслана Байсарова. Ребенок стал предметом спора расставшейся впоследствии пары. Дени в итоге остался с матерью и получил прекрасное образование. Став взрослым, парень решил пойти по стопам отца.

Внук Аллы Пугачевой увлекся фотографией и открыл собственное агентство по организации мероприятий. Дени Байсаров признался, что в бизнесе ему помогает отец. По словам молодого человека, за свои услуги в час он берет четыре-пять тысяч рублей. Как писали "Дни.ру", Кристина Орбакайте высказалась о болезни своего старшего сына – Никиты Преснякова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 20:55 Источник: "Ты не поверишь!" НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кристину Орбакайте сняли в откровенной комбинации и парике

комментарии

Ответить:

Гость856898
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Ребят неженатых много,в Лондоне не нашёл-в Москве найдёт..Богатый,красивый-бабка Алла ему найдёт бороду..
1

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