Рудковская накинулась на унизившую на ее "бесталанного" сына Тарасову: Нужен был для рейтинга

В субботу в эфир вышла новая программа "Секрет на миллион". В ней приняла участие Татьяна Тарасова.

Тренер достаточно жестко "прошлась" по семье Яны Рудковской. Она указала, что Евгений Плющенко – только начинающий свой путь ее коллега, Алексей Ягудин всегда был впереди, а сын фигуриста и продюсера, известный как Гном Гномыч, и вовсе якобы практически бесталанный ребенок. По мнению Татьяны Анатольевны, Саша катается неплохо, но ничего выдающегося она в мальчике пока не видит.

Яна Рудковская просто не смогла остаться в стороне. Она дала большое интервью. Инстадива призналась, что молчать – не в ее правилах, когда они с мужем ни о ком не высказываются, но их якобы все время пытаются задеть. По словам продюсера, она не поняла, почему Татьяна Тарасова решила обнародовать подобные вещи после того, как Евгений Плющенко защищал ее.

Знаменитость отметила, что их с мужем много раз звали принять участие в программе. При этом они оба согласны сделать это в том случае, если продюсеры согласятся на их условия ведения диалога. Есть у знаменитости и альтернативный вариант – увеличить гонорар. Судя по всему, пока к консенсусу они не пришли.

По словам Яны Рудковской, все обсуждение якобы было затеяно ради того, чтобы за счет их имен и имени ребенка развлечь публику. "Ребенок нужен был для рейтинга", – заявила она. Продюсер высказалась о словах Татьяны Тарасовой и пожелала ей всего доброго.