Орлова заговорила о духе Фриске после тайной свадьбы: Была бы счастлива

Накануне стало известно о том, что Ольга Орлова тайно вышла замуж. Ранее знаменитость не распространялась о своей личной жизни.

Артистка всегда полагала, что личное должно оставаться дома. Она с радостью делилась с поклонниками разными деталями своей жизни, но о любимом человеке предпочитала молчать. Оказалось, что 27 ноября возлюбленные расписались. Они с бизнесменом знакомы два года.

Ольга Орлова отметила, что после 40 лет ее жизнь заиграла новыми красками. Она предложила поклонникам задать ей вопросы и указала, что все первые шаги мужчина сделал сам, так как это было для нее важно. Они случайно встретились в ресторане, а после бизнесмен пригласил ее на ужин.

По словам исполнительницы, уже на втором свидании она поняла, что хотела бы выйти замуж за этого мужчину. Сообщила она и о том, какие отношения сейчас сложились между ее наследником и мужчиной мечты. Ольга указала, что никаких проблем не было, сын рад за нее, а между отчимом и ребенком все прекрасно. Мужчина принял и ее любимых собак.

Не обошлось и без обращений к Жанне Фриске. Напомним, Ольга Орлова была одной из ближайших подруг певицы. Подписчики поинтересовались, как бы отреагировала покойная артистка на нового избранника приятельницы и тайную свадьбу, которая состоялась внезапно для всех. Она подчеркнула, что Жанна была бы очень счастлива за нее.

