"В удовольствие": Отвергнутая Орлова заинтриговала народ

Ольга Орлова поделилась загадочным снимком.

Артистка активно ведет свои социальные сети и регулярно рассказывает подписчикам о своих планах. Ольга поделилась фото из самолета и предложила поклонникам угадать, куда она отправляется. Фанаты были заинтригованы и тут же бросились предлагать варианты.

Одни уверены, что Орлова летит в командировку, другие же предположили, что она собралась на отдых в теплые края. Но все сошлись в одном – главное, чтобы поездка была в радость. "Как бы было классно, если бы Вы полетели отмечать с любимым свой день рождения в Париж", "Летите на встречу своему счастью. Летите туда, где будет не просто хорошо, а очень хорошо", "Куда бы не летела, главное чтобы там было хорошо", "Неважно куда, важно с улыбкой, значит в удовольствие (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее Ольга Орлова рассказывала о своих отношениях со свекровью. Хоть ведущая была в роли невестки только раз, она уверена, что дети должны помогать родителям и семьи должны держаться друг друга. Особенно остро это вопрос встал для Ольги после того, как супруг ее покойной подруги Жанны Фриске отверг ее, отлучил от их семьи и запретил общаться с крестником.