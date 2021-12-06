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Шоу-бизнес
Доигрался: Нарушившего закон Киркорова могут упечь за решетку

Доигрался: Нарушившего закон Киркорова могут упечь за решетку

Пока певец был занят кутежом и вечеринками, его уличили в многократных нарушениях. Филипп Киркоров крупно попал.
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Поп-король ведет активную светскую жизнь, готовя своих наследников к яркому будущему. Модные бренды, заграничные тусовки, массовые праздники все-таки довели артиста до проблем. Филипп Киркоров навлек на себя судебные разбирательства.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Артист так доигрался, что не заметил, как против него в суде зафиксировали уже кучу претензий, или же просто не хотел замечать. На официальном портале, где москвичи могут отслеживать свои проблемы с законом, появились записи по делам певца.

Выяснилось, что 6 декабря Филипп Киркоров получил 13 претензий. Каждая касается просрочки оплаты штрафов и регулируется частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях.

Дела мужчины плохи — просто так дела в суде не заводят. На основании имеющихся сведений, Филиппа Киркорова подозревают в уклонении от гражданских обязанностей. Как пишет Пятый канал, при таком раскладе поп-короля могут даже упечь за решетку — арестовать на срок до 15 суток. Это самая суровая санкция, которая может применяться.

Напомним, ранее счета артиста блокировала налоговая служба. По даннам РИА ФАН, весной 2021 года Филипп Киркоров несколько раз привлекался к административной ответственности за несвоевременное исполнение решений суда.


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Фото: Velengurin Vladimir / Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 13:23 Источник: mos-sud.ru ✓ Надежный источник
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