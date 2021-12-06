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Шоу-бизнес
Знаменитая артистка закатила публичную истерику правдорубке Кудрявцевой: Это просто аморально

Знаменитая артистка закатила публичную истерику правдорубке Кудрявцевой: Это просто аморально

Лера Кудрявцева неожиданно оказалась очень строгим, но справедливым судьей.
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Накануне в эфир канала НТВ вышел очередной выпуск программы "Суперстар. Возвращение", в которой Лера Кудрявцева является одним из членов жюри. После того, как на сцену вышла певица Любаша, знаменитая блондинка в очередной раз продемонстрировала публике, что она не боится говорить правду участникам шоу, даже рискуя вызвать их гнев.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Дело в том, что 54-летняя певица исполнила всем известную песню "Не волнуйтесь, тетя", но использовала новую аранжировку, которая, по ее мнению, могла бы омолодить старый хит. Судье Кудрявцевой не понравилась новая версия да и само выступление Любаши ее не зацепило, о чем она и поспешила объявить.

Блондинка честно высказала свое мнение и поставила исполнительнице ноль баллов. Однако такое решение очень возмутило Любашу. Сначала участница попросила позволить ей сказать лишь пару слов в ответ, но по факту буквально закатила истерику на сцене.

"Это просто аморально," – оценила уязвленная Любаша поступок Кудрявцевой.

Певица заявила, что, не будучи музыкантом, телеведущая вообще не может ставить таких оценок, просто не имеет морального права. Впрочем, другие члены жюри встали на защиту коллеги и подчеркнули, что она имеет право на свое мнение, так как сидит в кресле судьи. Сама же Лера Кудрявцева после этого подчеркнуто вежливо извинилась за свою оценку, но решения не изменила.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Лера Кудрявцева с кулаками отшивает холостяка Сергея Лазарева.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 08:59 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

Гость909957
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Эта Любаша просто невоспитанная деревня! А Лера молодец, сразу увидела, кто есть кто ! У Леры отменный вкус, браво! Хорошо , что выперли эту"певичку- однодневку"! Стыдно, что таких хабалок ещё показывают по ТВ! Не засоряйте эфир!
Гость908833
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А я согласна с Любашей ...
Гость906636
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Смотрела эфир. Безобразное поведение Любами. Вела себя как базарная баба. Лера молодец, удивилась ее выдержке и тактичности.
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