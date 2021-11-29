"Отношение наплевательское": отказавшуюся носить маску Кудрявцеву резко унизили

Недавно Лера Кудрявцева пришла на почту, где отказалась надевать маску. Она начала ругаться и просить показать ей закон, который говорит о том, что ее не могут обслуживать без средств защиты. Тогда блондинку просто выставили за дверь.
Многие встали на сторону работников почты, а телеведущую поддержали далеко не все. Блогер Елена Картсс оказалась на стороне большинства.
"Считаю, она наплевала на происходящую ситуацию в мире, в России, в Москве. Полностью согласна, отношение и поведение в данном случае наплевательское", – высказалась она.
Эксперт защитил сотрудников и не понял поступка знаменитости. По его мнению, она повела себя очень не красиво.
"В данной ситуации, которая произошла, я полностью согласна с работниками почты и вообще во всей этой ситуации я на стороне людей, которые болеют, семей, с которыми происходят несчастные случаи, связанные с коронавирусом, и Леру Кудрявцеву в данной ситуации я не поддерживаю", – подытожила Елена.
Напомним, что бессменная ведущая "Новой волны" записала видео-обращение в сторис, где объяснила ситуацию, в которую она попала. По мнению звезды, она не сделала ничего ужасного, а просто поинтересовалась, почему ее не могут обслужить без маски и перчаток.