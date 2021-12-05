"Многое испортила": Тарасова распекла зазнайку Рудковскую

74-летняя Татьяна Тарасова предъявила претензии звездной блондинке. Она считает, что Яна Рудковская негативно влияет на Евгения Плющенко.

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова славится не только спортивными достижениями, но и подвешенным языком. Ее критики боятся, а советы высоко ценят. В новом сезоне шоу "Ледниковый период" она является членом жюри и открыто высказывает недовольство отдельным участникам. Татьяна Тарасова — непреклонная судья, которая уверена в собственной правоте и говорит правду в глаза.

Недавно мастер спорта СССР международного класса приняла участие в программе "Секрет на миллион", которую ведет Лера Кудрявцева. В рамках передачи ей пришлось раскрывать свои тайны и отвечать на каверзные вопросы. Когда началась беседа о способностях Евгения Плющенко, Татьяна Тарасова ошарашила неожиданным заявлением.

По словам женщины, недавно ставший тренером фигурист сильно отстает от своей коллеги Этери Тутберидзе, поскольку у него совсем мало опыта. Татьяна Тарасова подозревает, что новый поворот в карьере спортсмена произошел из-за его жены Яны Рудковской.

Как сообщила тренер, продюсер, которая порой ставит себя выше других, зря вмешивается в рабочие дела Евгения Плющенко. "Она не понимает, что здесь не слова решают... Она ему уже многое испортила", — заявила Татьяна Тарасова про Яну Рудковскую.