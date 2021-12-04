"Приняли за трансвестита": Лолиту задержали на границе с Китаем

Эффектная брюнетка Лолита Милявская обладает характерными внешними данными и мощными голосовыми связками. Однажды уникальность и неповторимость певицы сыграла с ней злую шутку. Артистке пришлось доказывать пограничникам свою половую принадлежность.
Певица рассказала о случае, который произошел с ней при попытке пересечь рубеж между Россией и Китаем. Иностранцы задержали ее, заподозрив неладное. "Меня приняли за трансвестита и долго допрашивали", — вспомнила о курьезе Лолита Милявская.
Причин для выяснения гендерных характеристик оказалось несколько. Во-первых, фамилия в документах звезды значилась как Милявски. Во-вторых, тембр голоса у артистки достаточно грубый. В-третьих, китайцы с ходу не смогли определить пол гражданки украины. Так Лолита Милявская оказалась в неловкой ситуации.
Иностранцы не были готовы пропускать звезду через границу без оснований. Они пригласили переводчика, чтобы он помог вскрыть правду и уладить конфликт. Лолита Милявская два десятка минут отстаивала свою позицию, после чего ей все-таки удалось освободиться.
Напомним, артистка рассказала поклонникам о своем волшебном похудении. Лолита Милявская обратилась к эндокринологу, который назначил ей анализы. Лабораторные исследования привели к тому, что певица три месяца не употребляла отдельные продукты и отказалась от алкоголя.