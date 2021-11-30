"И страшненькие, и толстенькие": Лолита объяснилась за выход в неподобающем виде

"Кто-то
может подумать, что мой вид не соответствует мероприятию, – пояснила певица. -Ну, во-первых, я
только что отыграла спектакль, поэтому предупреждала, что буду без грима.
Во-вторых, радио – это то место, где вполне прекрасно смотрятся и страшненькие,
и толстенькие, – пошутила певица, – ну, это я про себя"
Отсутствие вечернего платья никак не отразилось на уверенности артистки в себе. Она исполнила свой хит "На "Титанике" и поздравила всех, кому в этот вечер вручили "золотые микрофоны".
Одну из самых важных наград в сфере радио в этом году получили сразу десять проектов ГПМ Радио. В категории "Сетевые радиостанции" среди победителей – "Авторадио", "Детское радио" и "Юмор FM", в категории "Региональные радиостанции»" лауреатами стали проекты Like FM и филиала "Юмор FM" в Казани.
А Лолита продолжала юморить. Она отметила, что упустить шанс спеть для тех, кто может "раскрутить" в эфире любую песню, просто не могла себе позволить. "Я безумно благодарна сегодняшней премии, потому что трудно порой заставить музыкальных редакторов на радио прослушать свою новую песню, а тут просто выхода нет – придется", – пошутила исполнительница.