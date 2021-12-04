"Куда дели сына": Народ переполошился из-за пропажи наследника Рудковской

Обычно звездная семья появляется на фото в "Инстаграме" в полном составе, однако последнее время поклонники стали замечать, что на снимках нет младшего сына семейства Арсения. Фанаты переполошились, стали выдвигать версии, куда бы мог пропасть ребенок.
Яна, Евгений и их старший сын Саша отправились в Италию на показ шоу Плющенко "Van Gogh On Ice" ("Ван Гог на льду"), а вот Арсений остался дома. Естественно, у подписчиков была противоречивая реакция. Одни решили, что правильно не брать годовалого ребенка в такую поездку, другие же удивились, что малыша оставили без родителей.
Ранее старшего сына Яны Рудковской засмеял комик Илья Соболев. Шутка вышла настолько грубой, что удивилась даже Ксения Собчак. Поклонники стали переживать за юмориста, потому что все в шоу-бизнесе знают, что не стоит злить звездного продюсера.
Образы Рудковской постоянно вызывают резонанс. Недавно ее новое платье невыгодно подчеркнуло живот так, что поклонники решили, что она беременна. Стас Садальский даже посвятил целый пост неудачным нарядам звезды. Это платье, ко всему прочему, стоило баснословные 40 тысяч долларов, что еще больше шокировало и разозлило народ.