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Шоу-бизнес
"Осадочек неприятный": Разведенку Асмус жестко приложили за показуху

"Осадочек неприятный": Разведенку Асмус жестко приложили за показуху

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова продолжают обсуждать.
прочитано 160 раз

Артистка и юморист развелись около года назад, однако интерес к их распавшейся паре не утихает. После того, как Харламов обнародовал свои отношения с Катериной Ковальчук, поклонники тут же стали искать мужчину для Кристины. Не выдержав напора публики, Асмус заявила, что тоже давно состоит в отношениях, ее избранник знаком с семьей и друзьями, но вот огласки она не хочет.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Такое заявление вызвало неоднозначную реакцию – кото-то порадовался за артистку, другие не поверили и сравнили ее с придумывающей любовников Анастасией Волочковой. Прошлись по разрыву звездной пары и в Comedy Club.

В ходе выступления комик Андрей Бебуришвили решил рассказать о том, как он видит себе кодекс расставания, который помог бы людям оставаться в нормальных отношениях. Первым пунктом его списка стало правило "не спать с бывшими". "Спать с бывшими — это как допивать за бомжом. Потом такой осадочек неприятный", - сказал юморист.

Также он добавил, что после расставания женщины пытаются казаться сильными и независимыми, выкладывая соответствующий контент в соцсети. В пример он привел как раз Кристину Асмус, жестко приложив ее показуху и попытки создать счастливую картинку.

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Фото: АГН Москва / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
4 декабря 2021, 23:17 Источник: Comedy Club ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

комментарии

Ответить:

Гость907100
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Она уже реально надоела. Слишком много ее во всех дырках стало. Обычная смазливая актрисулька. Ну сколько можно уже жевать ее личную , никому не интересную жизнь.
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