"Осадочек неприятный": Разведенку Асмус жестко приложили за показуху

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова продолжают обсуждать.

Артистка и юморист развелись около года назад, однако интерес к их распавшейся паре не утихает. После того, как Харламов обнародовал свои отношения с Катериной Ковальчук, поклонники тут же стали искать мужчину для Кристины. Не выдержав напора публики, Асмус заявила, что тоже давно состоит в отношениях, ее избранник знаком с семьей и друзьями, но вот огласки она не хочет.

Такое заявление вызвало неоднозначную реакцию – кото-то порадовался за артистку, другие не поверили и сравнили ее с придумывающей любовников Анастасией Волочковой. Прошлись по разрыву звездной пары и в Comedy Club.

В ходе выступления комик Андрей Бебуришвили решил рассказать о том, как он видит себе кодекс расставания, который помог бы людям оставаться в нормальных отношениях. Первым пунктом его списка стало правило "не спать с бывшими". "Спать с бывшими — это как допивать за бомжом. Потом такой осадочек неприятный", - сказал юморист.

Также он добавил, что после расставания женщины пытаются казаться сильными и независимыми, выкладывая соответствующий контент в соцсети. В пример он привел как раз Кристину Асмус, жестко приложив ее показуху и попытки создать счастливую картинку.