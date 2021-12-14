Седоковой пришлось отказаться от роскошной жизни из-за молодого мужа

Певица рассказала в своем микроблоге, что причиной такого решения стал высокий рост ее супруга – баскетболиста Яниса Тиммы. При этом она добавила, что раньше критиковала минивэны, а теперь стала их главным амбассадором.
По словам Анны Седоковой, водители ужк знают ее и все точки, куда она направляется. Артистка подчеркнула, что проблема заключается вовсе не в финансовых сложностях. Дело в том, что спортсмену очень неудобно ездить на машинах типа Maybach. Знаменитость заверила, что ей и так хорошо.
Отметим, что звезда не раз обжигалась в надежде обрести счастливые отношения. У нее было множество неудачных романов, у нее родилось трое детей.
Как писали "Дни.ру", Анна Седокова крутится как белка в колесе, чтобы заработать деньги для семьи, тогда как ее муж пока находится без работы. Но груз ответственности не мешает исполнительнице стремиться к большему. В недавнем интервью она заявила, что хочет рожать снова.
Теперь у публики назревает вопрос, сможет ли артистка добиться желаемого. Ведь пока Янис Тимма только обещает вернуться к профессиональной деятельности.