Раскрасневшаяся Волочкова прилюдно показала свою киску

Анастасия Волочкова любит эпатировать поклонников. Перед Новым годом балерина показала очередной снимок, который вызвал пересуды.

Недавно "королева шпагата" взяла нового любимца – кота Риччи. Ранее у нее умер от онкологии другой питомец, ставший членом семьи. Теперь танцовщица находит утешение в другом четвероногом друге.

В преддверии праздника 45-летняя Анастасия Волочкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте кадр, на котором обнимает Риччи. "Просто радость", — подписала фотографию знаменитость.

Преданные поклонники порадовались за звезду, пожелав ей хорошо отметить Новый год. Другие же, напротив, посчитали, что Анастасия Волочкова несчастна и одинока, поскольку в последнее время демонстрирует снимки лишь с котом.

"Бедная одинокая Настя", "Теперь кот будет везде, вместо и за всех. Не надоело?", – высказались фолловеры. Некоторые подписчики и вовсе полагают, что Анастасия Волочкова плохо заботится о питомце. "Котейкина шубка, к сожалению, по степени клочкастости неумолимо приближается к шпагатовской пакле", – заявил один из россиян.

Отметим, что сама Анастасия Волочкова заявляет, что не испытывает недостатка в мужском внимании. Так, ранее она похвасталась, что кавалеры буквально ходят за ней толпами и предлагают огромные суммы просто за встречу с ней. По словам балерины, некоторые выкладывали по сто тысяч евро ради знакомства с ней.

