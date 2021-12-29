Проказница Волочкова трясет с мужиков по 100 тысяч евро за услугу

Светская львица Анастасия Волочкова рассекретила расценки за свидания.

Красавица-балерина Анастасия Волочкова очень гордится собой и знает, как можно порадовать себя с помощью женской привлекательности. У нее нет отбоя от ухажеров — регулярно звезда отправляется к океану в компании каких-то кавалеров. В свои 45 она выглядит роскошно.

И хотя многие не верят, артистка точно знает, что очаровывает мужчин, ведь они предлагают ей неприличные суммы практически даром. Услуги встреч с блондинкой пользуются спросом. За одно только свидание Анастасия Волочкова способна обогатиться без всякого труда, было бы желание.

"Некоторые по 100 тысяч евро выкладывали просто ради знакомства со мной", — признавалась журналистам звездная дива. Проказница отмечает, что ее окружают финансово обеспеченные и не жадные воздыхатели. Анастасия Волочкова рада, что вызывает у них повышенный интерес, но не каждому обожателю отвечает согласием — должно повезти.

Также женщина делилась, что готова отправиться на свидание бесплатно, но ради делового плодотворного сотрудничества. Тот, кто захочет помочь балерине в развитии творческих проектов, может рассчитывать на ее благосклонность. "Если человеку небезразлично мое творчество, поужинать с ним абсолютно не зазорно", — откровенничала Анастасия Волочкова.