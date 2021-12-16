Появились жуткие подробности о выходке Волочковой с трупом: Сделала чучело

Выяснилось, что четвероногий друг танцовщицы скончался от рака. Королева шпагата уже взяла себе нового котенка элитной породы "британская шиншилла". Такой "зверь" стоит около 500 тысяч рублей.
У издания "7Дней" появилась информация, что сделала Анастасия Волочкова с Лакки после смерти. По данным журналистов, королева шпагата не похоронила кота, а отвезла его тельце к таксидермисту и сделала из него чучело.
Якобы мертвый Лакки теперь стоит в спальне знаменитости. По некоторым данным, недавно Анастасия Волочкова начала переживать, что нахождение рядом с погибшим от рака питомцем может быть опасным для ее здоровья.
Якобы Анастасия Волочкова даже обратилась к специалисту. Ветеринарный врач Иван Малышев у себя в Facebook поведал, что с ним связались представители танцовщицы и попросили объяснить, не может ли балерина заразиться от чучела онкологией.
Эксперт заявил, что нахождение трупа в спальне артистки чревато, но не заражением. "Не онкологии надо бояться, надо бояться, что у тебя в спальне стоит чучело кота и ты на него смотришь каждый день", – заявил медик.
Напомним, у Анастасии Волочковой до Лакки было еще два питомца. Коты не прожили долго. Ранее звезда рассказала о своем новом любимце.