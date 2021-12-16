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Шоу-бизнес
Появились жуткие подробности о выходке Волочковой с трупом: Сделала чучело

Появились жуткие подробности о выходке Волочковой с трупом: Сделала чучело

Анастасия Волочкова тоскует по своему недавно умершему коту по кличке Лакки. Питомцу было всего четыре года, когда он покинул этот мир. В Сети появилась информация, что звезда не смогла расстаться с животным насовсем.
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Выяснилось, что четвероногий друг танцовщицы скончался от рака. Королева шпагата уже взяла себе нового котенка элитной породы "британская шиншилла". Такой "зверь" стоит около 500 тысяч рублей.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

У издания "7Дней" появилась информация, что сделала Анастасия Волочкова с Лакки после смерти. По данным журналистов, королева шпагата не похоронила кота, а отвезла его тельце к таксидермисту и сделала из него чучело.

Якобы мертвый Лакки теперь стоит в спальне знаменитости. По некоторым данным, недавно Анастасия Волочкова начала переживать, что нахождение рядом с погибшим от рака питомцем может быть опасным для ее здоровья.

Якобы Анастасия Волочкова даже обратилась к специалисту. Ветеринарный врач Иван Малышев у себя в Facebook поведал, что с ним связались представители танцовщицы и попросили объяснить, не может ли балерина заразиться от чучела онкологией.

Эксперт заявил, что нахождение трупа в спальне артистки чревато, но не заражением. "Не онкологии надо бояться, надо бояться, что у тебя в спальне стоит чучело кота и ты на него смотришь каждый день", – заявил медик.

Напомним, у Анастасии Волочковой до Лакки было еще два питомца. Коты не прожили долго. Ранее звезда рассказала о своем новом любимце.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 09:26 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник

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