Волочкова предложила выбрать имя для своей дорогой киски

Недавно у Анастасии Волочковой умер четырехлетний кот по кличке Лакки. Балерина призналась, что ее дом опустел без этого ангела. По словам бывшей примы Большого театра, питомец был "очень хорошеньким и добрым", но оне неожиданно сгорел буквально за несколько дней. Причину смерти молодого кота Волочкова не стала раскрывать.
Наконец Анастасия Волочкова решилась приобрести нового любимца. Она купила котика аж за полмиллиона рублей. Об этом танцовщица рассказала в своем "Инстаграм".
"Вот такое чудо теперь поселилось в нашем доме. Сын его хозяйки назвал его Роджером. Но для Родословной котику нужно свое имя! Мне перед сном представилось имя Легран", – написала Волочкова в свежей публикации.
Она предложила подписчикам предложить свои варианты клички животного и добавила, что котят этой породы питомник отправляет только за границу, но ради нее хозяйка сделала исключение.
Также Анастасия Волочкова добавила, что этого кота она ни в коем случае не будет отпускать на улицу. Вероятно6 смерть предыдущего питомца может быть связана именно с этим.
Фанаты поддержали выбор балерины, однако некоторые поспешили отметить, что не обязательно было сообщать стоимость животного.