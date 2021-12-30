Сосо Павлиашвили поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Сосо Павлиашвили обратился к публике. Музыкант преподнес народу поздравление с Новым годом.

57-летний певец славится своими хитами и горячим южным темпераментом. В преддверие праздника исполнитель сделал всем читателям "Дни.ру" приятный подарок – личное поздравление с Новым годом.

Артист был немногословен. "Здравствуйте, мои дорогие! Гамарджоба! Самые наилучшие пожелания от "Дни.ру" всем вам! С Новым годом!", – высказался исполнитель.

В творческой копилке артиста множество полюбившихся народу хитов. Среди них – "Радовать", "Молитва", "Я целую твои руки", "Я хочу быть любим", только ты" и другие. Недавно в интервью "Дни.ру" Сосо Павлиашвили рассказал, чем будет удивлять на Новый год своих дочерей от второго брака с женой Ириной Патлах – 17-летнюю Лизу и 13-летнюю Сандру.

Напомним, от первого брака у звезды есть 34-летний сын Леван. Парень воспитывался в строгости – учился в Суворовском училище, окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства, а сейчас помогает отцу с караоке-клубом.

Как писали "Дни.ру", ранее поздравление с Новым годом прозвучало из уст и других коллег Сосо Павлиашвили по шоу-бизнесу. Так, добрыми напутствиями в 2022 год поделились Надежда Бабкина, Анита Цой, Юлия Пересильд, Анна Семенович и другие артисты.