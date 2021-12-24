"Квартир и машин не дарю им": Павлиавшили о судьбе воспитанных в строгости наследников

От второй жены – красавицы Ирины Патлах – у Сосо Павлиашвили растут две дочери. О том, чем будет удивлять в Новый год 17-летнюю Лизу и 13-летнюю Сандру, певец рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

"29 декабря у нас заключительные в этом году гастроли, 30-го вернемся, будем дома до 1 января, потом уезжаем в Подмосковье, 2-го летим с концертом в Эмираты, 4 января вернемся и уже потом немножко отдохнем", – рассказал о напряженном графике Сосо Павлиашвили.

На вопросы про подарки дочерям певец отшучивается: "Я им подарил жизнь, а это самый ценный подарок!" В декабре старшей дочери исполнителя стукнуло 17 лет. "Мы устроили ей в нашем караоке-клубе "Небо на ладони" замечательный праздник, она была счастлива", – улыбается Павлиашвили.

Кстати, материальное для этой семьи вовсе не главное. "То, что мы есть друг у друга, это самое важное, а не вещи, – справедливо заметил Сосо. – Это и есть главный подарок судьбы, а все прочее – мелочи".

От первого брака у певца есть 34-летний сын Леван. Он был воспитан в строгости – учился в Суворовском училище, окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства, а сейчас помогает отцу с караоке-клубом. "Я не дарил ему ни квартир, ни машин, – признался Сосо. – Он и водить не умеет еще, да и рассчитывает, как настоящий мужчина, на свои силы и возможности".

Зато для поклонников у певца всегда есть сюрпризы. Например, только что он выпустил новый мини-альбом "Жизнь это кайф – dance". В него вошли шесть песен, включая яркий дуэт с Ларисой Долиной. "Мы проснулись, мы дышим, мыслим, можем даже горы перевернуть, а значит жизнь это кайф! Ну как тут не танцевать?" – радуется артист.