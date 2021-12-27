"Она навязчива": Скандалистку Собчак позорно выставили

Светскую львицу вывели на чистую воду. Ксения Собчак стала поводом для экспертизы.

"Блондинка в шоколаде" не раз оказывалась причиной споров и пересудов. Благодаря сильному характеру, Ксения Собчак добилась успеха в карьере и даже баллотировалась в президенты России. Время от времени звезду мешали с грязью и превозносили до небес, пока она не изменяла принципам и упорно гнула свою линию.

Недавно в Сеть попали снимки старых записей журналистки. Многих удивила и привлекла ее редкая манера письма. Крупные буквы с резким наклоном влево и угловатые формы вызвали интерес у графолога Татьяны Кузнецовой. Эксперт проанализировала почерк телеведущей и сорвала с нее маску.

Ксению Собчак позорно выставили агрессивной и конфликтной личностью, которая изо всех сил старается выделиться из толпы. По мнению графолога, звезда резко противопоставляет себя системе и окружающим людям. "Почерк напряжен, она навязчива. Ей важно демонстрировать себя", — объяснила Татьяна Кузнецова.

Также эксперт сообщила, что Ксения Собчак умна и постоянно готова со всеми спорить. Графолог отметила, что в поведении блондинки много притворства и она ведет себя неестественно. По мнению специалиста, теледива пытается казаться вызывающе особенной. "Ее амплуа, имидж сильно откликаются ее нервной системе, психотипу и темпераменту", — уточнила Татьяна Кузнецова.