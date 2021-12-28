Раскрыт размер вышедшей на пенсию 44-летней Инны Маликовой

По российскому законодательству, музыкантам, проработавшим в своей профессии более двух десятков лет, полагается пенсия за выслугу лет. Инна Маликова, с юных лет трудившаяся певицей, получила такое право. Из-за этого на нее обрушился шквал критики и негатива.
По словам звездного родителя артистки Юрия Маликова, его дочь в 16 лет начала работать на эстраде, поэтому ей положена пенсия. Более того, оказывается, исполнительница могла воспользоваться своим правом еще шесть лет назад, но не знала об этом.
Музыкант рассказал, что затем пришли письма с вопросом о том, почему Инна Маликова не оформляет пенсию. И только тогда она подала необходимые документы на выплату. Юрий Маликов призвал недовольных россиян почитать законы, прежде чем критиковать его дочь.
Также артист озвучил примерный размер пенсии наследницы. Это отнюдь на заоблачные деньги. По словам Юрия Маликова, у него самого пенсия по старости составляет порядка 17 тысяч рублей. При этом он напомнил, что всю жизнь посвятил сцене. Примерно такие же выплаты будут и у Инны Маликовой.
Напомним, на пенсию певица вышла потому, что из-за пандемии коронавируса у нее начались финансовые проблемы. "Никаких обид и зависти быть не должно", — заключил Юрий Маликов.