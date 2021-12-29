"Мне этого достаточно": Пресняков рассекретил размер своей пенсии

Недавно Владимир Пресняков-старший пообщался с журналистами и рассказал о своей пенсии.

Исполнитель на сцене уже более пятидесяти лет. Он не только поет, но пишет песни. Также в девяностых годах ему присудили звание заслуженного артиста России.

Интересно, что у Владимира не одна музыкальная профессия. Еще он композитор и аранжировщик. При этом артист не требует золотых гор. Он сказал, что не обязательно жить в доме, напоминающем Зимний дворец. Пресняков признался, что его пенсия составляет сорок тысяч рублей. Причем тридцать тысяч – это, так сказать, премиальные за звание. "Мне этого достаточно", – заявил артист.



Напомним, что семья Пресняковых состоит из потомственных музыкантов. Так, Владимир в шестидесятых пошел учиться в музыкальное училище. Через некоторое время Пресняков-старший стал руководителем ансамбля ВИА "О чем поют гитары". Несмотря на большую популярность, коллективу пришлось прекратить свое существование из-за давления со стороны советского правительства. Так, артистов обвиняли в пропаганде западных ценностей.

Помочь Владимиру с работой вызвался в итоге Юрий Маликов, который устроил его в ансамбль "Самоцветы". Во время работы в коллективе артист написал такие известные композиции, как "Бумажный кораблик" и "Рассвет – закат".