"Домогается": Лазарев поддался искушению под страстным напором Топалова

В личном блоге Сергея Лазарева появилось неожиданное видео, на котором он выясняет отношения с партнером по группе Smash!! с минимальной дружелюбностью. В кадре Влад Топалов прижимает артиста к стене и постоянно протягивает к нему руки, не давая пройти мимо.
Под страстным напором коллеги Сергей Лазарев очутился в безвыходной ситуации. Мужчины столкнулись лицом к лицу и, поддавшись искушению, жгучий брюнет вывалился на улицу через дверь вместе с налегающим на него товарищем.
Как пишет Пятый канал, ролик пользователи Сети сразу охарактеризовали постановочным — слишком уж наигранно вели себя звездные мужчины. Сергей Лазарев не стал скрывать, зачем привлек внимание общественности. Оказалось, вместе с Владом Топаловым он снял клип на новую песню.
"Какой напор, какая страсть", "Любовь у них", "Домогается", "Я думал, они засосутся у стены", "А я подумал, что однополая семейная пара ругается", "Он хотел его просто, а этот не дал", "Поцеловались потом в снегу", "Сезон брачных игр открыт", — отреагировали на публикацию пользователи Сети.
Напомним, Сергей Лазарев и Влад Топалов воссоединились в дуэте Smash!! только в 2021 году. Группа была очень популярна в начале века, но в 2004-м карьерные пути вокалистов разошлись. Наконец, после долгого перерыва мужчины снова вместе и готовы удивлять публику.