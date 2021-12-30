Жасмин поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Уже завтра страна будет провожать уходящий год. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями "Дни.ру" в честь самого волшебного дня.



Жасмин всегда прекрасно выглядит, а поклонницы не перестают ей по-доброму завидовать. Прекрасная семья, дом – полная чаша, любящий и крайне обеспеченный супруг, успех, который длится много лет. Казалось бы, чего еще можно желать? Видимо, только оставаться в моменте, ведь недавно исполнительница сообщила, что даже отказалась от подарков любимого человека.

Однако на программу "Давай поженимся!" певица все-таки сходила, чем напугала не только поклонников, но и собственных детей. Дочь даже поинтересовалась, будет ли родительница целовать чужих мужчин. К счастью, все поцелуи исполнительницы все еще достаются лишь ее мужу.

Теперь одетая в темное платье с перьями Жасмин обратилась к читателям. Она поздравила всех с Новым годом, а также пожелала успехов и процветания, послав воздушный поцелуй.