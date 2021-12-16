"Будет целоваться?": Жасмин выбрала жениха на "Давай поженимся!"

Известная певица Жасмин нашла время на романтику. На шоу "Давай поженимся!" ее приняли с распростертыми объятиями.

Исполнительница хита "Дольче вита" хранит верность любимому супругу, которого объявили в международный розыск и едва не посадили в тюрьму. Несмотря на это, певица Жасмин появилась в студии шоу "Давай поженимся!".

Свой визит на программу артистка не стала скрывать от семьи. Дети не хотели отпускать ее на скандальный проект. "А мама что, будет там целоваться?" — спрашивала 9-летняя дочь звезды.

В личном блоге певица Жасмин объяснила, почему вдруг пошла на шоу "Давай поженимся!", если у нее есть штамп в паспорте. Поводом оказался не поиск любви, а помощь в сватовстве.

Звезда сидела в комнате для гостей, оказывая покровительство одной из участниц. На проекте певица Жасмин выбрала жениха для той, кого пришла поддержать. Им стал главный герой выпуска, личность которого пока не разглашается.

"Ни с кем не целовалась и замуж никого не выдала", — поделилась итогами знаменитость. Она уточнила, что выступила перед публикой с музыкальной композицией. В целом, артистка получила удовольствие от съемок. Выпуск, по словам певицы Жасмин, выйдет в эфир в течение ближайших двух недель.



Напомним, брюнетка рассказала про свой нос. По ее словам, этот орган с возрастом увеличился. Певица Жасмин научилась принимать себя со всеми достоинствами и недостатками.