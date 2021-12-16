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16 декабря
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Шоу-бизнес
"Будет целоваться?": Жасмин выбрала жениха на "Давай поженимся!"

"Будет целоваться?": Жасмин выбрала жениха на "Давай поженимся!"

Известная певица Жасмин нашла время на романтику. На шоу "Давай поженимся!" ее приняли с распростертыми объятиями.
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Исполнительница хита "Дольче вита" хранит верность любимому супругу, которого объявили в международный розыск и едва не посадили в тюрьму. Несмотря на это, певица Жасмин появилась в студии шоу "Давай поженимся!".

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 Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Свой визит на программу артистка не стала скрывать от семьи. Дети не хотели отпускать ее на скандальный проект. "А мама что, будет там целоваться?" — спрашивала 9-летняя дочь звезды.

В личном блоге певица Жасмин объяснила, почему вдруг пошла на шоу "Давай поженимся!", если у нее есть штамп в паспорте. Поводом оказался не поиск любви, а помощь в сватовстве.

Звезда сидела в комнате для гостей, оказывая покровительство одной из участниц. На проекте певица Жасмин выбрала жениха для той, кого пришла поддержать. Им стал главный герой выпуска, личность которого пока не разглашается.

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Публикация от Певица Жасмин (@jasmin)


"Ни с кем не целовалась и замуж никого не выдала", — поделилась итогами знаменитость. Она уточнила, что выступила перед публикой с музыкальной композицией. В целом, артистка получила удовольствие от съемок. Выпуск, по словам певицы Жасмин, выйдет в эфир в течение ближайших двух недель.

Напомним, брюнетка рассказала про свой нос. По ее словам, этот орган с возрастом увеличился. Певица Жасмин научилась принимать себя со всеми достоинствами и недостатками.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 16:22 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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