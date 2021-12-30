"90 процентов": в жизни едва переболевшей МакSим случилось страшное

Этот год для Марины Максимовой точно был одним из самых тяжелых в жизни. Как и многие, знаменитость постепенно начинает провожать его и делиться новостями.

МакSим опубликовала фото с дочерьми и заговорила об очень личных вещах. Она указала, что очень сильно любит детей. По словам артистки, этот год принес ей множество неожиданных событий. При этом случилось страшное не только с точки зрения здоровья. Знаменитость заявила, что из ее жизни ушли и многие люди после того, как болезнь отступила.

"90 процентов", – призналась Марина. Она указала, что подобная статистика теперь вовсе не обижает ее и не заставляет злиться, она чувствует легкость из-за того, что теперь все честно. Публика поддержала исполнительницу.

"После всего Вы заслуживаете лишь самых достойных и настоящих рядом", "Марина, Вам даже тратить себя не надо на лишних. Год показал, как сильно стоит разделять", "Главное, чтобы следующий был лучше. Больше не болейте, Вы мудрая женщина, все сами понимаете", – прокомментировали обеспокоенные подписчики МакSим.

Напомним, в этом году артистка пережила крайне тяжелые события. Она заразилась коронавирусной инфекцией и несколько месяцев пребывала в коме. Состояние знаменитости оценивали как крайне тяжелое, многие не верили в то, что артистка сможет вернуться к прежней жизни. Прогнозы были крайне неутешительными. К счастью, она справилась со всем.