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Шоу-бизнес
"Сладкая внешность": 63-летний Васильев облизнулся на сексуальную МакSим

"Сладкая внешность": 63-летний Васильев облизнулся на сексуальную МакSим

Историк моды Александр Васильев считает певицу МакSим очень женственной. Он довольно высоко оценил ее внешность, а вот к гардеробу звезды у него нашлись нарекания.
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Борьбу звезды с тяжелой болезнью обсуждала вся страна. К счастью, ей удалось побороть двустороннюю пневмонию, и теперь артистка выходит в свет.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Эксперт по моде провел ревизию нарядов певицы МакSим. Александр Васильев считает ее красивой женщиной. По его мнению, исполнительницы "миловидна, миниатюрна, очень женственна". Среди достоинств вокалистки он перечислил тонкую талию, пышную грудь и широкие бедра.

"Довольно "сладкая" внешность", – облизнулся на певицу МакSим телеведущий. Он сравнил звезду с конфеткой. Эксперт констатировал, что она часто выбирает наряды, которые больше подходят юным девушкам. Историк моды отметил ряд ошибок в гардеробе знаменитости.

Например, МакSим часто "режет", что ей, по мнению эксперта, противопоказано. Васильев заявил, что это никогда не вытягивает фигуру.

Ведущий добавил, что в своих нарядах певица похожа не на знаменитость, а на милую домохозяйку. Он посоветовал артистке добавить больше звездности. По словам Васильева, МакSим застряла в образе выпускницы 13-летней давности.

На днях 38-летняя звезда посетила церемонию вручения премии "Золотой граммофон". Некоторые заподозрили ее в беременности.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 10:43 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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